Медведчук: миру на Украине мешает антироссийская истерия в Европе

По словам главы движения "Другая Украина", важную роль играет позиция европейских политиков, которым президент США Дональд Трамп "продал" украинский конфликт

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Дипломатическому урегулированию конфликта на Украине мешает антироссийская истерия, охватившая Европу. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, не столько важна позиция главы киевского режима Владимира Зеленского, который является политической марионеткой, сколько позиция европейских политиков, которым президент США Дональд Трамп "продал" украинский конфликт. "Как известно, Россия со странами НАТО в Европе не воюет и не собирается этого делать, но война с Россией в головах европейских политиков идет полным ходом", - отметил он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

"Проблема в том, что подобное массовое помешательство европейских политиков блокирует все возможности дипломатического урегулирования конфликта и готовит Европу к неизбежной войне", - считает политик.