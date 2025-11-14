Администрация Трампа наняла около 50 тыс. новых сотрудников

Основная часть из этого числа пришлась на Службу иммиграционного и таможенного контроля США, заявил глава управления кадровой службы американского правительства Скотт Купор

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа с начала 2025 года наняла порядка 50 тыс. новых сотрудников, основная часть из этого числа пришлась на Службу иммиграционного и таможенного контроля США. Об этом агентству Reuters заявил глава управления кадровой службы американского правительства Скотт Купор.

По его словам, структура найма новых сотрудников отражает ключевые приоритеты администрации Трампа. Одним из основных направлений ее работы является борьба с нелегальной миграцией в США.

Агентство отмечает, что поступление новых сотрудников на госслужбу в органы нацбезопасности происходит на фоне приостановки найма в других правительственных структурах, например в Министерстве здравоохранения и социальных служб США, Налоговом управлении.

В августе этого года Купор говорил, что администрация ожидает до конца этого года сокращения 300 тыс. государственных служащих в федеральных органах. Как сообщал Reuters в сентябре, порядка 154 тыс. сотрудников уже приняли предложение администрации об увольнении с выплатой компенсации.

С начала этого года администрация Трампа начала массовые сокращения в ряде ведомств. В этой работе активно участвовал предприниматель Илон Маск, который курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), направленную на сокращение раздутого госаппарата и борьбу с бюрократией.

Относительно миграционной политики страны Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отмечал, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.