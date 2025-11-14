Китай пригрозил США ответом на поставку Тайваню запчастей к F-16

КНР будет решительно защищать свой национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность, заявил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь

© Annabelle Chih/ Getty Images

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Китайские власти примут ответные меры в случае возможной поставки Тайваню вооружений, включая запчасти для истребителей F-16. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Продажа американских вооружений китайскому региону Тайвань - серьезное нарушение принципа "одного Китая", - подчеркнул он на брифинге. - КНР примет все необходимые меры, будет решительно защищать свой национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность".

Как уточнил Линь Цзянь, Вашингтон поставками вооружений Тайбэю "серьезно нарушает международное право и посылает крайне ошибочные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня". Он добавил, что Пекин выражает по этому поводу категорическое недовольство, поскольку тайваньский вопрос затрагивает ключевые интересы китайской стороны, в связи с чем его следует считать красной чертой, которую нельзя пересекать в отношениях двух стран.

Официальный представитель также потребовал от США "прекратить потворствовать" силам, пытающимся обособить остров от материкового Китая, "принять реальные меры для защиты китайско-американских отношений, мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для американских истребителей F-16 и тайваньских IDF, а также военно-транспортных самолетов C-130 на общую сумму $330 млн. Остров получит эти комплектующие из американских запасов. Как считает Пентагон, указанная сделка "не окажет негативного влияния на боеготовность" ВС Соединенных Штатов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.