Посол ФРГ в Грузии вновь посетил митинг оппозиции

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, что Петер Фишер нарушил принцип невмешательства во внутриполитические дела страны

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Посол Германии в Грузии Петер Фишер, который после отзыва несколько дней назад вернулся в Тбилиси, снова принял участие в антиправительственном митинге в грузинской столице, тем самым нарушив принцип невмешательства во внутриполитические дела страны. Об этом заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Ранее гражданский активист Мамука Цуцкиридзе в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) выложил фотографию с послом ФРГ с акции на проспекте Руставели в Тбилиси, заявив, что немецкий дипломат выразил солидарность с митингующими.

"Когда министерство иностранных дел Германии возвращало посла Фишера [в Грузию], у них были предварительные консультации с министерством иностранных дел Грузии, в ходе которых обещали, что посол Германии воздержался бы от таких действий, которые имели место до этого. Прошло несколько дней, и мы видим посла рядом с экстремистами", - сказал Папуашвили.

Фишер был отозван для консультаций 19 октября в связи с позицией грузинской стороны. Как тогда отмечалось в заявлении МИД Германии, руководство Грузии "ведет агитацию против ЕС, Германии и лично посла ФРГ", в связи с чем принято решение о его отзыве. 6 ноября МИД Германии сообщил, что посол вернулся на работу в Тбилиси.

Дипломат неоднократно подвергал открытой критике власти Грузии, а также выражал поддержку активистам и участникам акций протеста в Тбилиси. 24 сентября МИД Грузии вызвал Фишера и выразил ему обеспокоенность поощрением радикализма с его стороны. В ответ на это 2 октября МИД Германии выразил протест поверенному в делах Грузии в Берлине.