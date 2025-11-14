Экс-глава ФБР просит прекратить его дело из-за "незаконности" прокурора

И.о. прокурора Линдси Хэллиган представляла дело против Джеймса Коми большому жюри и была единственной, кто подписал обвинительное заключение

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обратились в суд с просьбой прекратить дела против них в связи с тем, что, по их мнению, и.о. прокурора Линдси Хэллиган была назначена на эту должность незаконно. Об этом говорится в ходатайствах, представленных защитой.

"Когда единственный человек, выступающий перед большим жюри, не обладает [соответствующими] государственными полномочиями, это фундаментальная ошибкой", - заявил адвокат Коми Эфраим Макдауэлл. Судья Кэмерон Карри, которая провела совместные слушания по обоим делам, заявила, что планирует до конца ноября принять решение о том, следует ли отстранить Хэллиган от должности.

Хэллиган представляла дела против Коми и Джеймс большому жюри и была единственной, кто подписал обвинительные заключения. Адвокаты обвиняемых утверждают, что, поскольку ее назначение было незаконным, она на тот момент была, по сути, частным лицом и обвинительные заключения против них должны быть отменены.

Хэллиган была назначена и.о. прокурора в сентябре, всего за несколько дней до предъявления обвинения Коми, что, по мнению защиты, было в обход конституционных и законодательных норм, регулирующих назначение американских прокуроров. Адвокаты утверждают, что это решение было связано с предъявлением обвинений политическим противникам главы государства после того, как предыдущий прокурор, который курировал два расследования, но не предъявлял обвинений, был фактически вынужден уйти в отставку.

Обвинения в даче под присягой ложных показаний законодательной ветви власти США, а также в создании препятствий отправлению правосудия были предъявлены Коми 25 сентября. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. В конце августа американский президент Дональд Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не возражал бы против взятия под стражу Коми и бывшего шефа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана в связи с их предполагаемой причастностью к распространению Демократической партией США заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

В начале октября Минюст США предъявил Джеймс обвинения в мошенничестве в банковской сфере. Обвинения касаются ипотечного кредита для приобретения дома. Как утверждает Минюст, Джеймс смогла получить кредит на выгодных условиях, поскольку заверила финансовое учреждение в том, что будет жить в доме сама. В действительности она его сдавала, поясняется в иске, поступившем в электронную базу федерального суда Восточного округа штата Вирджиния.