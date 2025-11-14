СГБ Латвии просит начать уголовное преследование депутата Росликова

Ведомство призывает привлечь народного избранника к ответственности за "действия, направленные на разжигание национальной и этнической ненависти и розни, совершенные государственным должностным лицом", сообщил портал гостелерадио LSM

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование лидера латвийской парламентской партии "Стабильность!", депутата Рижской думы Алексея Росликова, выступающего в защиту русского языка. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

По его информации, ведомство призывает привлечь народного избранника к уголовной ответственности за "действия, направленные на разжигание национальной и этнической ненависти и розни, совершенные государственным должностным лицом".

5 июня Росликов, являвшийся тогда депутатом Сейма (парламента) Латвии, в ходе рассмотрения законодателями декларации "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период в республике "русификации" заявил: "Русский язык - наш язык!". Депутат выступил против включения этого проекта решения в повестку дня, подчеркнув, что значительную часть населения страны составляют русские.

9 июня СГБ Латвии возбудила уголовное дело в отношении Росликова. Как указали в ведомстве, законодатель подозревается в "оказании помощи РФ" и "разжигании национальной ненависти и вражды".