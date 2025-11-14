Dagens Naeringsliv: Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде

Решение приняли по политическим причинам

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре намеревался приехать в Израиль для переговоров, но ему было отказано во въезде в страну по политическим причинам. Об этом сообщила газета Dagens Naeringsliv со ссылкой на источники.

По информации издания, отказ был получен в прошлом месяце. При этом израильские власти охарактеризовали визит как неподходящий или нежелательный.

Как пишет Dagens Naeringsliv, охлаждение в израильско-норвежских отношениях возникло после обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного проникновением 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Среди возможных причин издание называет поддержку Норвегией решения Международного уголовного суда об аресте Нетаньяху в случае его прибытия в королевство, признание Осло независимости Палестины, а также то, что Государственный пенсионный фонд Норвегии избавился от долей в ряде израильских компаний.