МИД КНР выразил обеспокоенность позицией Японии по ядерному оружию

Ситуация "в полной мере раскрывает значительный негативный сдвиг в политике японских властей", указал официальный представитель министерства Линь Цзянь

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Китайские власти выражают серьезную обеспокоенность по поводу "негативных изменений" в позиции Японии касательно отказа от ядерного оружия. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай серьезно обеспокоен недавними событиями в военной сфере и в области безопасности Японии. В то время как она провозглашает себя миролюбивой страной и выступает за мир без ядерного оружия, администрация [японского премьер-министра Санаэ] Такаити заняла неоднозначную и расплывчатую позицию по тем неядерным принципам (не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию соответствующие вооружения - прим. ТАСС), намекая на возможное отступление от них", - подчеркнул он на брифинге в связи с вопросом китайского журналиста о том, как Пекин расценивает настрой Японии, которая "не исключает возможности" поставить на вооружение атомные подводные лодки, а Такаити недавно дала в парламенте "уклончивый ответ" по вопросу о неприятии ядерных вооружений.

Как уточнил Линь Цзянь, подобная позиция Токио "в полной мере раскрывает значительный негативный сдвиг в политике японских властей, посылая опасные сигналы международному сообществу".