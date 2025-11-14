ВС Финляндии могут перейти под командование НАТО в Норфолке в 2026 году

Вооруженные силы республики уже подчиняются альянсу в Брюнсюме

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Финляндии могут быть переведены под руководство командования НАТО в американском Норфолке в 2026 году. Об этом заявил телеканалу MTV Uutiset глава пресс-службы Сил обороны республики Макс Архиппайнен.

"По всей вероятности, дату перевода [ВС Финляндии] перенесут на следующий год", - сказал Архиппайнен.

Вооруженные силы республики подчиняются командованию НАТО в Брюнсюме (Нидерланды). Ранее ожидалось, что финскую армию переведут под руководство командования в Норфолке в начале 2025 года. Ему уже подчиняются Дания, Исландия и Норвегия. Помимо Финляндии, под управление штаб-квартиры в Норфолке перейдут также Вооруженные силы Швеции.

В начале октября в финском городе Миккели официально открылся штаб сухопутных войск НАТО. Он располагается менее чем в 200 км от границы с РФ и приблизительно в 300 км от Санкт-Петербурга. Новый штаб имеет круглосуточный режим работы и подчиняется штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.