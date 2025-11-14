Лукашенко: наличие АЭС помогает обеспечивать суверенитет и независимость страны

Президент Белоруссии отметил, что во главе угла на каждом этапе строительства и эксплуатации станции были и остаются безопасность и надежность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Наличие у страны собственной атомной электростанции в определенном смысле способствует обеспечению суверенитета и независимости. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях по строительству новых атомных мощностей.

"Пять лет назад, торжественно запуская в работу первую белорусскую атомную электростанцию в Островце, страна вступила в новую эру. Сооружение АЭС не только укрепило нашу энергетическую безопасность, но и определило дальнейшее развитие Беларуси как высокотехнологичного государства. Если хотите, наличие у страны собственной атомной станции - это в определенном смысле способ обеспечения суверенитета и независимости", - цитирует его агентство БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что во главе угла на каждом этапе строительства и эксплуатации станции были и остаются безопасность и надежность. Лукашенко отметил, что пятилетка - это достаточный период, чтобы подвести промежуточные итоги. "Мы обеспечили себя источником доступной, экологически чистой энергии на десятилетия вперед, получили экономический и экологический эффект", - указал он.

Президент привел несколько фактов о результатах работы БелАЭС. Сокращены выбросы парниковых газов на более чем 26 млн тонн. За все время работы станция выработала более 53 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволило полностью отказаться от ее импорта. Также удалось снизить зависимость от природного газа (на 14,5 млрд куб. м), доля которого в генерации энергии доходила до 95% (сейчас около 65%), и сэкономить бюджетные средства (более $1,6 млрд).

Кроме того, атомная станция кардинально изменила облик белорусской энергетики. В рамках интеграции БелАЭС в энергосистему реализована масштабная программа модернизации электросетей - реконструировано более 1,7 тыс. км, построены современные подстанции, внедрены прорывные цифровые технологии, повышающие надежность электроснабжения потребителей.

По словам Лукашенко, в стране сформирована новая отрасль экономики, созданы необходимая инфраструктура и современная система подготовки кадров. "Всего этого мы не имели. За годы реализации национальной ядерной энергетической программы нами накоплены уникальные компетенции по вопросам проектирования, сооружения, эксплуатации и обслуживания объектов атомной энергетики", - подчеркнул белорусский президент. БелАЭС также придала импульс росту энергопотребления. В 2024 году достигнут его исторический максимум - 43,3 млрд кВт·ч. За последние пять лет прирост составил около 6 млрд кВт·ч.