В Калифорнии мигранты подали в суд с жалобами на условия в центре содержания

Авторы иска заявили, что служба иммиграционного и таможенного контроля США "обращается с людьми, как с мусором, как будто они - ничто"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Суд Калифорнии рассматривает дело о жалобах на неудовлетворительные условия содержания в крупнейшем в штате центре временного размещения задержанных мигрантов. Это следует из искового заявления, размещенного в базе инстанции.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) играет с человеческими жизнями, они обращаются с людьми, как с мусором, как будто они - ничто. Некоторым из задержанных со мной людей даже не предоставили мыло, они принимают душ без мыла, а также теряют в весе, потому что у них недостаточно еды", - заявил один из истцов Сохеан Кео.

Авторы иска пожаловались на грязные и холодные жилые помещения, недостаточное обеспечение питанием и питьевой водой, ограничения на общение с родственниками, задержки в доступе к адвокатам, нехватку персонала, отвечающего за уборку в помещениях, а также на обветшалость центра в целом. Кроме того, задержанные сообщили о несоблюдении права на вероисповедание, утверждая, что у них конфисковали головные уборы, коврики для молитв и религиозные тексты. В иске говорится, что условия содержания мигрантов "хуже, чем у преступников", они проводят большую часть дня в камерах и ничем не занимаются, "что приводит к общей атмосфере безнадежности и отчаяния, а в некоторых случаях - к членовредительству".

Мигранты также жалуются на ненадлежащее медицинское обслуживание лиц с хроническими болезнями, такими как рак, сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Они обратили внимание и на игнорирование потребностей лиц с ограниченными возможностями, которое приводит к их вынужденной изоляции.

В Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США отвергли обвинения в ненадлежащем содержании задержанных мигрантов. "Всем задержанным представляется трехразовое питание, питьевая вода, одежда, постельное белье, доступ к душевым комнатам и туалетным принадлежностям, а также к телефонам для общения с членами семьи и юристами. Рацион составляется дипломированными диетологами", - заявила представитель ведомства Триша Маклафлин.

Центр временного содержания мигрантов в городе Калифорния-Сити ранее функционировал как миграционная тюрьма. Она была закрыта в 2023 году, а в августе текущего года возобновила работу уже как центр временного содержания, рассчитанный на 2 560 человек. В настоящее время в нем находятся порядка 800 человек, администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью заполнить его в следующем году в рамках программы борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский лидер неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и отмечал, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.