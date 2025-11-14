The Atlantic: Трамп помиловал экс-владельца "Тоттенхэма"

Джо Льюиса признали виновным за передачу инсайдерской биржевой информации о принадлежащих ему компаниях

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего владельца английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Джо Льюиса, признанного виновным в 2024 году за передачу инсайдерской биржевой информации о принадлежащих ему компаниях. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

"Джо и семья Льюисов чрезвычайно благодарны за это помилование и хотели бы поблагодарить президента Трампа за этот шаг", - заявил журналу источник, близкий к семье миллиардера. В своем заявлении, которое приводит The Atlantic, Льюис сказал, что "очень рад" этому решению. По его словам, теперь он "сможет насладиться заслуженным отдыхом и наблюдать за тем, как его семья и родственники продолжают развивать бизнес".

По данным издания, на положительное решение повлияло то, что предпринимателю 88 лет, а также то, что он лично не получал выгоды от инсайдерской торговли. Это помилование позволит ему впервые с момента вынесения приговора вернуться в США, где проживает большая часть его семьи.

В 2024 году американский суд приговорил Льюиса к трем годам условно и штрафу в $5 млн за передачу инсайдерской биржевой информации о принадлежащих ему компаниях партнеру, друзьям, личным помощникам, а также двум частным пилотам. Сторона обвинения утверждала, что его "советы позволили получателям информации заработать миллионы долларов прибыли". В январе 2024 года миллиардер признал себя виновным и пошел на сделку с прокуратурой.

Льюис - владелец инвесткомпании Tavistock Group, которой принадлежит 87,62% акций клуба Английской премьер-лиги "Тоттенхэм". Льюис в 2022 году передал контроль над "Тоттенхэмом" семейному трасту.