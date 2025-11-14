Уволенные из ВВС США трансгендеры подали в суд на администрацию Трампа

Они требуют выплаты им пенсионных льгот и пособий, отмененных Министерством обороны в августе

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Уволенные из ВВС США из-за политики президента Дональда Трампа 17 трансгендерных военнослужащих подали иск против американской администрации. Об этом говорится в документе, размещенном в базе данных Американского суда по федеральным искам.

Согласно документу, истцы, прослужившие в рядах американских ВВС от 15 до 18 лет, требуют выплаты им пенсионных льгот и пособий, отмененных Министерством обороны США в августе. По данным правозащитной организации GLAD Law, представляющей интересы истцов, из-за решения Пентагона об отмене льгот для трансгендерных военнослужащих затронутые этой политикой лица потеряют до $2 млн, которые могли бы получить в течение жизни за службу в американских вооруженных силах.

Трамп ранее отменил подписанный в 2021 году его предшественником Джо Байденом указ, который позволял трансгендерам служить в ВС, а также запрещал Пентагону увольнять военных со службы на основании их гендерной самоидентификации. Кроме того, республиканец подписал указ, согласно которому американское правительство будет признавать только два пола - мужской и женский. После этого Военное министерство США объявило, что лица, открыто заявившие о своей трансгендерной идентичности, должны либо подать рапорт на добровольное увольнение, либо готовиться к принудительному. Согласно данным Пентагона от февраля, диагноз "гендерная дисфория" - психиатрическое заболевание, характеризующееся конфликтом между биологическим полом и гендерным позиционированием человека, - был поставлен примерно 4,2 тысячи военнослужащих, при этом около 1 тыс. из них с 2014 года прошли через операцию по смене пола.