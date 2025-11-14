Директор НАБУ: группа Миндича следили за антикоррупционным бюро Украины

По словам Семена Кривоноса, НАБУ "будет разбираться с этим вопросом"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Участники крупной коррупционной схемы во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем незаконно следили за детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с помощью городской системы видеонаблюдения. О контрслежке за детективами рассказал директор НАБУ Семен Кривонос.

"Фигуранты принимали чрезвычайные меры конспирации и контрслежки. То есть они могли фиксировать наших сотрудников <...>. Они фактически с помощью системы "Безопасный город" отслеживали, как наши транспортные средства, которые принадлежат НАБУ, передвигаются по городу. Это абсолютно незаконно", - сказал он в эфире YouTube-канала издания "Украинская правда".

По его словам, НАБУ "будет разбираться с этим вопросом". "Надеюсь, сейчас не зачищаются эти данные в системе. Мы установим, кто смотрел, кто отслеживал наши транспортные средства", - добавил он. Кривонос подчеркнул, что группа Миндича была очень самоуверенной и пользовалась "поддержкой и услугами отдельных правоохранительных органов". "У них довольно тесные связи с правоохранителями", - подчеркнул он.

Ранее издание "Украинская правда" писало, что участники коррупционной схемы собирали информацию на руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В частности, у одного из фигурантов дела на конспиративной квартире нашли информацию о Кривоносе и руководителе подразделения детективов НАБУ Александре Абакумове, стоящем во главе операции "Мидас".

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.