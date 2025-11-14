Гросси отметил важность диалога РФ и США по ядерным испытаниям

МАГАТЭ будет способствовать и укреплению режима нераспространения, и стабилизации, указал глава агентства

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © Alexandr Podgorchuk, Rosatom State Atomic Energy Corporation via AP

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил важность диалога между РФ и США для всего мира, отвечая на вопрос журналистов о возможных ядерных испытаниях.

"США и Российская Федерация, имеющие самые большие арсеналы в запасе ядерного оружия, играют особую роль и имеют особую ответственность по данному вопросу. <…> Диалог между ядерными державами критически необходим. Мы будем продвигать данный диалог, и это связано с испытаниями атомного оружия также. Поэтому всячески будем способствовать и укреплению режима нераспространения, и стабилизации. И [в] диалоге, который приводил к постепенному уменьшению напряженности по данному вопросу, МАГАТЭ, безусловно, будет продолжать играть свою очень важную роль", - отметил Гросси.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели консультации в Калининграде по Запорожской АЭС. Гросси прибыл в Калининград вечером 13 ноября.