В Армении отпустили на свободу одного из журналистов оппозиционного сайта

Ишхана Хосровяна задержали по обвинению в "пособничестве воспрепятствованию осуществлению правосудия", сообщил адвокат Рубен Меликян

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудник сайта для проверки фактов и предоставления информации antifake.am Ишхан Хосровян отпущен на свободу после шестичасового задержания по обвинению в "пособничестве воспрепятствованию осуществлению правосудия". Об этом сообщил адвокат Рубен Меликян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Некоторое время назад, после шестичасового задержания был отпущен на свободу журналист antifake.am Ишхан Хосровян. Его задержали во дворе его дома в 08:30 утра (07:30 мск) по странному подозрению в "пособничестве воспрепятствованию осуществлению правосудия", - проинформировал Меликян.

13 ноября в офисе antifake.am правоохранительными органами были проведены обыски, была изъята вся техника интернет-ресурса. На следующий день, 14 ноября утром, как сообщал адвокат, был задержан Хосровян. Также по подозрению в "воспрепятствовании правосудию во время обысков" был задержан на 72 часа еще один журналист antifake.am Давид Фиданян.

В четверг также прошли обыски в домах оппозиционных деятелей, соавторов и ведущих программы "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые жестко критикуют действующую власть и премьер-министра Никола Пашиняна. Самсонян и Сагателян были задержаны по обвинению в хулиганстве на основании заявления, поданного спикером армянского парламента Аленом Симоняном. Позже решением суда оба блогера были арестованы на два месяца. Ранее третий президент Армении Серж Саргсян (2008-2018) дал Самсоняну и Сагателяну большое интервью, вызвавшее негодование действующей власти Армении. Весной 2024 года указанные оппозиционные деятели уже задерживались по обвинению в хулиганстве из-за критики власти.