Депутат Рады Безуглая ожидает скорую потерю ВСУ Гуляйполя

В украинском Генштабе ранее признавали, что ситуация для украинской армии на этом направлении "значительно ухудшилась"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Украинская армия теряет город Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"Город Гуляйполе <...>, попрощайтесь с городом на запорожском направлении", - написала она в своем Telegram-канале. Депутат считает, что "вскоре боевые действия будут уже в Гуляйполе".

В украинском Генштабе ранее признавали, что ситуация для ВСУ на этом направлении "значительно ухудшилась", а местные военные блогеры открыто говорят о катастрофе.

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Как пояснял ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, это усугубило оперативно-тактическое положение ВСУ в этом районе. В свою очередь депутат Заксобрания Запорожской области Максим Зубарев отметил, что освобождение Новоуспеновского приближает окружение Гуляйполя.

Как пояснял ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, падение Гуляйполя станет большим тактическим поражением для ВСУ. По его словам, это откроет российским войскам дорогу на Орехов, а дальше весь запорожский фронт для украинской армии окажется под угрозой.