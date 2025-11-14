Коломойский считает, что Миндича сделали "стрелочником" в деле о коррупции

Украинский бизнесмен вообще никакого отношения не имеет к ситуации, отметил олигарх

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Тимур Миндич, которого следствие называет координатором масштабной коррупционной схемы, где были задействованы бывшие и действующие министры, на самом деле просто "стрелочник". Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).

"Я считаю, что Миндич - это стрелочник. Он вообще никакого отношения не имеет", - сказал Коломойский на видео, которое приводит украинское издание "Телеграф".

Сам Коломойский уже два года находится в СИЗО, против него выдвинуто несколько обвинений в мошенничестве и отмывании средств, а также в попытке организации заказного убийства.

Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники писало, что Коломойский мог передать следствию значительный объем информации по делу Миндича. Сообщалось, что в течение нескольких недель накануне обнародования информации по операции НАБУ он часто выезжал туда на допросы, откуда "возвращался в хорошем настроении", звонил знакомым, рассказывая, что "Зеленскому скоро конец".

На фоне появления новых подробностей коррупционного дела, в котором замешаны люди из окружения Владимира Зеленского, оппозиционные депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о степени его вовлеченности в преступные схемы. Однако правоохранительные органы, расследующие это дело, пока не делали никаких заявлений на эту тему.

В 2015-2019 годах находившийся под контролем Коломойского украинский телеканал "1+1" показывал комедийный сериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил роль школьного учителя, ставшего президентом Украины. Считается, что при содействии Коломойского на фоне успеха этого сериала Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 году. Бизнесмен был задержан в сентябре 2023 года. Также его лишили украинского гражданства.

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у Миндича, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.