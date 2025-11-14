Писториус: призывники в ФРГ не примут участия в возможной миссии на Украине

При этом министр обороны Германии подчеркнул, что "вообще нет никакой связи между службой в армии и какими бы то ни было миротворческими силами"

Редакция сайта ТАСС

© Carsten Koall/ Getty Images

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус снова заявил, что считает преждевременным обсуждение возможной отправки европейских сил на Украину, и заверил, что проходящие в Германии военную службу в любом случае не примут участие в такой миссии.

"Мы всегда подчеркивали, что участвуем в переговорах о возможных миротворческих силах, чтобы оставаться в курсе. Но мы также ясно давали понять, что, на наш взгляд, не имеет смысла дискутировать публично о том, что произойдет гипотетически", - сказал Писториус в Берлине на пресс-конференции после переговоров со своими коллегами из Великобритании, Италии, Польши и Франции (формат Group of Five). По его словам, так или иначе "не стоит раскрывать свои карты". "Это остается германской позицией", - добавил министр.

При этом он подчеркнул, что "вообще нет никакой связи между службой в армии (планами возвращения военной службы в ФРГ - прим. ТАСС) и какими бы то ни было миротворческими силами. Проходящие военную службу - чисто теоретически - так или иначе не примут участия в чем-то подобном", - заверил Писториус.

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. По его словам, после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.

Ранее правящая в ФРГ коалиция достигла компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Все мужчины определенного возраста будут обязаны проходить медицинское освидетельствование. Осуществлять набор новобранцев предполагается на добровольной основе. Если же их не хватит для запланированного увеличения численности Бундесвера, то по жребию в армию будут призваны мужчины из числа прошедших медосмотр. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.