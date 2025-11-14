Комитет Рады поддержал отставку замешанной в скандале о коррупции Гринчук

По информации украинских СМИ, на место нового главы Минэнерго претендуют депутаты Верховной рады Андрей Герус и Андрей Жупанин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам энергетики поддержал решение правительства Украины об отставке главы министерства энергетики Светланы Гринчук на фоне слухов о ее причастности к коррупционной схеме в энергетической сфере. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Комитет по вопросам энергетики поддержал представление премьер-министра [Юлии Свириденко] об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики в связи с конфликтом интересов", - написал он в Telegram-канале. Теперь за отставку Гринчук должны проголосовать депутаты Рады на очередном заседании парламента в начале следующей недели.

По информации украинских СМИ, на место нового главы Минэнерго претендуют депутаты Рады Андрей Герус и Андрей Жупанин. Герус является главой комитета Рады по вопросам энергетики, Жупанин - его заместитель. При этом официально кандидатуру на этот пост должна предложить премьер Украины Свириденко.