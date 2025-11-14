Украинский депутат показал упавшую во дворе жилого дома ракету Patriot
Редакция сайта ТАСС
14:11
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Александр Федиенко опубликовал фото ракеты системы Patriot, которая упала во дворе жилого дома.
"Противовоздушная ракета может упасть где угодно. Похоже, пэтриот", - написал он в своем Telegram-канале, прикрепив две фотографии обломка с разных ракурсов.
После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении военных поставок. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.