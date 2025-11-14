ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
МИД Белоруссии не получил ответ МИД Литвы на предложение провести переговоры

Решение вопроса по ситуации на границе возможно только на политико-дипломатическом уровне. отметили в белорусском дипведомстве
МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона пока не получила ответ от литовского МИД на предложение провести переговоры по ситуации на границе. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Руслан Варанков.

Ранее министерство предложило Литве провести переговоры между двумя внешнеполитическими ведомствами для поиска путей разрешения ситуации на белорусско-литовской границе. "До настоящего времени ответ МИД Литвы на наше предложение не поступал. Вместо этого от литовской стороны получено предложение о проведении в начале следующей недели встречи на уровне заместителей руководителей пограничных служб двух стран по вопросу борьбы с трансграничной преступностью", - цитирует Варанкова пресс-служба МИД.

По его словам, эта инициатива полностью созвучна тем шагам, которые Минск предлагал Вильнюсу на протяжении последних лет: взаимодействие в области охраны и контроля пересечения государственной границы. "И мы его, конечно, приветствуем. Однако такое взаимодействие не решает вопроса открытия закрытых в одностороннем порядке литовской стороной пунктов пропуска и возобновления через них движения граждан, транспортных средств и грузов. Еще раз подчеркиваем, что с учетом комплексного характера данного вопроса, его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне, чего от нас так ждут граждане Беларуси, Литвы и других государств, включая ЕС. Белорусская сторона к этому готова", - подчеркнул он.

Как пояснил Варанков, есть и другой, более простой и не предполагающий переговоров вариант. "Литовская сторона может просто отменить свое одностороннее решение о закрытии границы", - указал дипломат.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков. 

