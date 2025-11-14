Ермак обсудил с временной поверенной в делах США на Украине скандал с коррупцией

Расследование должно быть тщательными, профессиональным и беспристрастным, отметил глава офиса Владимира Зеленского по итогам встречи с Джули Дэвис

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с временной поверенной в делах США на Украине Джули Дэвис и обсудил с ней разразившийся в последние дни громкий коррупционный скандал, затронувший высших должностных лиц страны.

"Отдельно остановились на теме борьбы с коррупцией. Выразили общую уверенность, что расследования последних громких кейсов должны быть тщательными, профессиональными и беспристрастными и привести к реальным результатам", - написал Ермак в Telegram-канале.

Ранее на Украине разгорелся коррупционный скандал вокруг бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Независимый от офиса Зеленского антикоррупционный орган опубликовал первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. На фоне появления подробностей коррупционного дела, в котором замешаны люди из окружения Зеленского, оппозиционные депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о степени его вовлеченности в преступные схемы. Однако правоохранительные органы, расследующие это дело, пока не делали никаких заявлений на эту тему.

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у Миндича, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом".

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.