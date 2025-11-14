Milenio: США используют примененные Израилем в Газе технологии для контроля мигрантов

МЕХИКО, 14 ноября. /ТАСС/. США применяют отработанные Израилем в секторе Газа технологии для наблюдения и контроля за перемещением мигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщает газета Milenio.

В отчетах правительства США, на которые ссылается издание, используется термин "палестино-мексиканская граница". С его помощью описывается развертывание инфраструктуры с датчиками, камерами, беспилотниками и программным обеспечением вдоль границы между Соединенными Штатами и Мексикой. Указывается, что эти технологии ранее применялись Израилем для контроля за палестинским населением.

Milenio отмечает, что Израиль "десятилетиями совершенствовал" системы наблюдения в условиях Газы и США используют эти технологии для "мониторинга и сдерживания миграционных потоков" на южной границе.

По данным издания, американские службы располагают интеллектуальными башнями наблюдения, радарами большой дальности и оптико-электронными системами, ранее применявшимися для контроля в Газе. Оборудование позволяет фиксировать перемещение людей на расстоянии нескольких километров и связано с автоматизированными системами анализа данных.

Milenio указывает, что ключевыми поставщиками выступают израильские компании, включая Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems и Israel Aerospace Industries, чьи разработки использовались в рамках израильских операций в Газе. Развертывание этих технологий стало частью масштабной программы США по усилению охраны южной границы.