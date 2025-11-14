"Зеркало недели": обнародованные данные НАБУ составляют только 20% информации следствия

После публикации первых материалов по "Энергоатому" в НАБУ сообщили, что коррупционная группа Миндича могла действовать и в оборонной сфере

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Обнародованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) материалы по преступным схемам, обсуждавшимся в квартире бизнесмена Тимура Миндича, составляют только пятую часть всей имеющейся в распоряжении следствия информации. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

По его данным, в основу дела о коррупции в компании "Энергоатом" легло 20% информации с имеющихся у НАБУ записей и своего времени еще ждут дела о коррупции в военной сфере, медицине и госзакупках в самых разных областях. В частности, по сведениям источников издания, Миндич "имеет прямое отношение" к компании Fire Point, которая заявлена как производитель якобы новой украинской ракеты "Фламинго".

Как поясняет "Зеркало недели", у НАБУ есть 12 месяцев на досудебное расследование, в ходе которого необходимо собрать доказательную базу. Ранее ведомство не могло проводить обыски, изымать документы и проводить экспертизы, чтобы не спугнуть фигурантов дела.

После публикации первых материалов по "Энергоатому" в НАБУ сообщили, что коррупционная группа Миндича могла действовать и в оборонной сфере. В свою очередь в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на бывшего в тот момент министром обороны нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

Возникала ранее фамилия Миндича и в связи с оборонными закупками. В конце августа в украинских СМИ появилась информация о возможной связи бизнесмена с компанией Fire Point. Сообщалось, что у детективов НАБУ появились вопросы о ценообразовании при формировании госконтрактов с этой компанией. Журналисты обращали внимание, что этот производитель дронов был одним из крупнейших, если не самым крупным, получателем бюджетных средств украинского министерства обороны на беспилотники.

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Зеленского НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у Миндича, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.