Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией 17 ноября

Соответствующее распоряжение издал глава польского МВД Марчин Кервиньский

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Польши возобновят 17 ноября работу двух закрытых в предыдущие годы погранпереходов на границе с Белоруссией в Бобровниках и Кузнице. Соответствующее распоряжение издал глава польского МВД Марчин Кервиньский.

"Министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение, согласно которому возобновится работа погранпереходов "Кузница Белостоцкая - Брузги" и "Бобровники - Берестовица", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 17 ноября польская сторона начнет пропускать легковые автомобили и автобусы через КПП в Кузнице, а через КПП в Бобровниках - легковые автомобили, автобусы и грузовики из стран ЕС и Швейцарии, пояснили в МВД.