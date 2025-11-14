В Швейцарии заявили, что не делали США уступок по санкциям ради снижения пошлин

Конфедерация сохраняет автономию этих вопросах, указал вице-президент Ги Пармелен

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 14 ноября. /ТАСС/. Швейцария в ходе переговоров по снижению импортных пошлин США с 39% до 15% не делала Вашингтону уступок, которые ставили бы под сомнение суверенитет конфедерации или ее нейтралитет, в том числе касательно контроля над санкциями и инвестициями. Об этом заявил швейцарский вице-президент, министр по экономическим вопросам Ги Пармелен.

"Швейцария не пошла на уступки в ходе переговоров, которые ставили бы под сомнение ее суверенитет или нейтралитет, - сказал он в ходе пресс-конференции в Берне, трансляция велась на сайте правительства. - В том числе и в отношении санкций или контроля над инвестициями. Мы сохраняем автономию и в этих вопросах".

Ранее пресс-служба правительства конфедерации сообщила, что власти Швейцарии и США договорились о снижении таможенных пошлин на товары швейцарского производства с 39% до 15%. Согласно подсчетам газеты Neue Z rcher Zeitung, введенные против Швейцарии пошлины позволили США с апреля пополнить казну на $1,5 млрд.

Ранее газета Tribune de Gen ve сообщала, что шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, встретились в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом 4 ноября в надежде добиться снижения пошлин на импорт товаров из конфедерации. Речь якобы не шла о прямых переговорах, а представители швейцарского правительства не присутствовали на встрече. Затем газета Tages-Anzeiger писала, что в обмен на снижение пошлин власти США потребовали от Швейцарии следовать за ними в вопросах введения санкций и осуществлять контроль над инвестициями в конфедерацию в соответствии с пожеланиями американской стороны. В июле власти Швейцарии уже договаривались с представителями американской администрации о сделке, однако Трамп в последний момент не утвердил ее.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о тарифах в размере от 15 до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).