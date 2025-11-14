Главред Il Fatto quotidiano высмеял Corriere за отказ от интервью Лаврова

Интервью было подвергнуто цензуре "из-за неправильных ответов", отметил Марко Травальо

Редакция сайта ТАСС

© Oxanaso/ Shutterstock/ FOTODOM

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Главный редактор итальянской газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо отметил, что коллеги из Corriere della Sera, отказавшись публиковать интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, "забили гол в пустые ворота".

Читайте также

СМИ Италии не опубликовало интервью с Лавровым. Тезисы министра о Киеве и Западе

"Интервью было подвергнуто цензуре из-за неправильных ответов", - пишет он в своей редакторской статье. Журналист отмечает, что интервью было запрошено итальянским изданием и вопросы были направлены письменно. "И их расстроило, что Лавров не хвалил Зеленского, НАТО, ЕС, не оскорблял [президента РФ Владимира] Путина, не нападал на Россию и говорил от имени правительства, которое представляет. И интервью было распространено в интернете, что превратило козырь Corriere в удар по пустым воротам. Как Би-би-си, которая подменила речь [президента США Дональда] Трампа", - пишет журналист.

"Если Corriere хотела продемонстрировать, что Россия отменила свободу прессы, то эффект получился противоположный: что на Западе с этим не все в порядке", - заключил он.

Ранее в МИД РФ сообщили об отказе итальянской газеты Corriere della Sera публиковать интервью с Лавровым, ею же запрошенное. ТАСС привел выдержки из интервью на правах эксклюзива. Как обратила внимание Захарова, в попытке оправдаться за цензуру интервью Лаврова редакция издания выдвинула "фантастическую версию случившегося": им якобы не дали возможности дополнительно, к интервью, провести "перекрестный опрос и оспорить отдельные утверждения министра". Дипломат указала, что попытки Corriere della Sera оправдаться после отказа публиковать интервью несостоятельны, редакция подвергла выборочному цензурированию прямую речь спикера и признаться в этом у нее не хватает духа.