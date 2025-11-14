Bloomberg: экс-помощник Трампа потребовал от США компенсацию в размере $50 млн

По данным агентства, Майкл Флинн подал иск еще в 2023 году, утверждая, что был несправедливо подвергнут преследованиям со стороны бывшего специального прокурора Роберта Мюллера

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн потребовал от правительства выплатить компенсацию в размере $50 млн за судебное преследование по делу о его причастности к якобы имевшему место вмешательству России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщило со ссылкой на судебные документы агентство Bloomberg.

Оно отметило, что Минюст США с лета ведет переговоры о возможности урегулирования этого вопроса. Флинн подал иск еще в 2023 году, утверждая, что был несправедливо подвергнут преследованиям со стороны бывшего специального прокурора Роберта Мюллера.

Как подчеркнуло агентство, первоначально Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний о контактах с российским послом в период выборов, однако позже, в 2020 году, Трамп помиловал своего экс-помощника.

Флинн занимал эту должность с 23 января по 13 февраля 2017 года. Он был вынужден уйти в отставку из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал Майкла Пенса, являвшегося тогда вице-президентом США, о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время занимал пост посла РФ в Вашингтоне. В 2012-2014 годах Флинн был директором Разведывательного управления Министерства обороны США.

Трамп впоследствии неоднократно выражал сожаление по поводу того, что было принято решение об отставке Флинна. Весной минувшего года он публично заявлял о намерении вернуть отставного генерала на работу в американскую администрацию в случае победы на нынешних выборах.