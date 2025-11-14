В миграционной службе Украины паспорт Миндича внесли в список недействительных

Причины в открытом доступе не указываются

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Паспорт, которым пользовался, как утверждается, ключевой фигурант коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" Тимур Миндич, внесен в список недействительных документов на сайте Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.

"Документ признан недействительным. Указанная информация является справочной", - написано в реестре. Причины признания паспорта недействительным в открытом доступе не указываются. Как поясняет "Судебно-юридическая газета", это может быть следствием потери, аннулирования, оформления нового документа или других юридических оснований, предусмотренных законодательством. Факт недействительности документа не является подтверждением изменения гражданского статуса, отмечает издание.

Ранее в соцсетях начали массово распространять скриншот страницы с сайта ГМС с утверждением, что Миндич лишен украинского гражданства. Такие заявления основываются именно на факте недействительности паспорта, обнародованном в реестре. Однако официального подтверждения лишения гражданства по сей день нет: ГМС публично этого не объявляла.