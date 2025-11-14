CNN: чиновники США пытаются убедить Трампа не проводить ядерные испытания

Телеканал сообщил, что чиновники НУЯБ и Минэнерго попытаются подтолкнуть Белый дом к разработке осуществимого плана, который не будет предполагать возможный подрыв ядерных боезарядов

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа планируют встретиться с представителями Белого дома, чтобы убедить американского лидера отказаться от идеи возобновления ядерных испытаний. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, министр энергетики США Крис Райт, глава Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) страны Брэндон Уильямс и представители лабораторий приведут Белому дому доводы, почему подрыв ядерных боезарядов является нецелесообразным решением. Отмечается, что чиновники НУЯБ и Минэнерго США попытаются подтолкнуть Белый дом к разработке осуществимого плана, который не будет предполагать возможный подрыв ядерных боезарядов.

Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио 13 ноября пояснил, что это "включает средства доставки". При этом госсекретарь не стал со всей определенностью подтверждать, что США не имеют в виду возобновление натурных ядерных испытаний.