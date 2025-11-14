NYT: Уиткофф планирует встретиться с лидером ХАМАС в Газе Халилем аль-Хейей

Встреча будет сосредоточена на теме прекращения огня в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует встретиться с лидером движения ХАМАС в секторе Газа Халилем аль-Хейей. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По информации ее источников, планируемая встреча будет сосредоточена на теме прекращения огня в Газе. Она также могла бы подчеркнуть заинтересованность администрации президента США Дональда Трампа в открытом диалоге с ХАМАС, пишет издание.

Как отметили источники, точная дата поездки спецпосланника неизвестна, а его планы могут измениться.

9 октября президент США объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. При этом обе стороны уже обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.