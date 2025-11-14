США впервые проголосовали против поправки к резолюции РФ по борьбе с неонацизмом

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты впервые с 2022 года не стали соавторами и впервые проголосовали против западной поправки к представленной РФ резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Это произошло на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент ТАСС.

Речь идет о поправке, которая в прошлые годы вносилась США, Австралией, Японией и другими странами, в ней утверждалось о якобы стремлении Москвы оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. В 2025 году Вашингтон не только не присоединился к поправке, но и проголосовал против нее.

Представитель США перед голосованием объяснил позицию Вашингтона намерением дистанцироваться от многих резолюций комитета из-за их неэффективности. "Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете. ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта. Количество докладов, конференций и переговоров выросло за пределы неэффективности и расточительства до уровня дисфункции, которая делает невозможным выполнение жизненно важной работы. Соответственно, Соединенные Штаты проголосуют "нет" по этой поправке к резолюции", - заявил американский дипломат.

В свою очередь директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в беседе с журналистами назвал это "позитивным итогом". "Мы отметили изменение в голосовании делегации США. Считаем, что это один из позитивных итогов голосования по поправке", - сказал он.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию, документ поддержали 114 стран, 52 выступили против, 12 воздержались. Среди проголосовавших против - Венгрия, Канада, Словакия, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Бразилия, Израиль, Китай, Куба, Сербия.

Резолюция традиционно вносится РФ и принимается с 2005 года. В ней есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Проект резолюции также решительно осуждает "использование в образовательном процессе образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений".