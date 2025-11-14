Кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний

Он проводится на фоне коррупционного скандала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины начало аудит всех государственных компаний на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Сегодня был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Правительство уже приступило к аудиту всех государственных компаний, и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю", - сказал он на видео, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.

Глава украинского кабмина объявила о проведении аудита всех госкомпаний 13 ноября. В тот же день в Верховной раде начался сбор подписей за отставку правительства Украины из-за коррупционного дела против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют другом и "кошельком" Зеленского.

10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского" а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей главы Минюста Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". В тот же день следствие начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

Обвинения по этому делу были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.