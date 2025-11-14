Минюст США подтвердил начало расследования связей Эпштейна с Демпартией

Его поручили прокурору по Южному округу Нью-Йорка Джею Клейтону

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди подтвердила начало расследования связей Демократической партии с уличенным в педофилии и впоследствии покончившим с собой американским финансистом Джеффри Эпштейном.

На своей странице в X Бонди отметила, что поручила это разбирательство, проведения которого ранее потребовал президент США республиканец Дональд Трамп, прокурору по Южному округу Нью-Йорка Джею Клейтону. При этом Бонди охарактеризовала Клейтона как "одного из самых способных и заслуживающих доверия прокуроров в стране". Расследование будет идти оперативно и беспристрастно, пообещала глава Минюста США.

Трамп настаивал на том, чтобы было проведено разбирательство, касающееся отношений, которые существовали между Эпштейном и рядом видных демократов, а также организаций. Среди таковых глава Белого дома назвал Билла Клинтона, занимавшего пост президента США в 1993-2001 годах, Ларри Саммерса, который был в 1999-2001 годах американским министром финансов, Рида Хоффмана - крупного предпринимателя, банк JP Morgan Chase.

Демократы ранее опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях Эпштейна. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить Трампа. Глава администрации США счел шаги Демократической партии попыткой отвлечь внимание сограждан от невыгодных для нее последствий очередного бюджетного кризиса в Вашингтоне.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.