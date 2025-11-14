США объявили о намерении поставить Германии ракеты SM-6 и SM-2

ФРГ также передадут пусковые установки к ним

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют продать Германии ракеты SM-6 Block I и SM-2 Block IIIC, а также пусковые установки к ним и иные комплектующие на общую сумму порядка $3,5 млрд. Об этом сообщило управление Пентагона, отвечающее за военно-техническое сотрудничество с другими странами и поставки оружия за рубеж.

По его свидетельству, Госдепартамент одобрил реализацию этой сделки. Окончательное решение теперь остается за Конгрессом США, но нет никакого сомнения, что законодательная ветвь власти разрешит продажу европейскому союзнику этих вооружений.

Как уточняется в уведомлении о контракте, в целом Берлин запросил поставки до 173 ракет SM-6 Block I и до 577 - SM-2 Block IIIC.

Передаваться Германии будут в том числе пусковые установки MK-21 Mod 3 и MK-13 Mod 1.