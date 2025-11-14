В Венгрии пройдет митинг за урегулирование конфликта на Украине

В мероприятии примут участие премьер-министр республики Виктора Орбана и глава МИД Петера Сийярто

БУДАПЕШТ, 15 ноября. /ТАСС/. Антивоенный митинг в поддержку политики правительства Венгрии, выступающего за мирное урегулирование конфликта на Украине, состоится в городе Дьёр на северо-западе страны. Он пройдет по инициативе правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" с участием премьер-министра Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто. Там же через пару часов запланирован митинг политической оппозиции.

По замыслам организаторов, мероприятие ФИДЕС даст начало общенациональной антивоенной кампании, которая будет сопровождаться такими же акциями в других городах страны. До Нового года они пройдут в Ньиредьхазе, Кечкемете, Мохаче и Сегеде. 23 октября в Будапеште состоялся многотысячный "Марш мира", который завершился митингом на площади Лайоша Кошута у здания парламента, где выступил Орбан.

Объявляя вскоре после этого о начале антивоенной кампании, он пояснил, что считает ее необходимой в связи с воинственной политикой Евросоюза, поддерживающего Украину в конфликте с Россией. "Опасность распространения войны сейчас выше, чем когда-либо. Европейцы хотят начать войну. Мы тоже европейцы, но мы не хотим воевать", - заявил премьер, предложив соотечественникам показать всему миру, что Венгрия выступает за мир.

В отличие от шествия и митинга в Будапеште мероприятие в Дьёре будет проходить только с участием активистов ФИДЕС и не на площади, а во Дворце олимпийских видов спорта. Присутствовать на нем смогут зарегистрированные члены Digital Civic Circle ("Цифрового гражданского круга") - сообщества сторонников партии в социальных сетях, развернувшие широкую кампанию в преддверии парламентских выборов, запланированных в Венгрии на апрель 2026 года. Таким образом, встреча в Дьёре, как и вся эта кампания, преследует еще и цель поддержки правительства в борьбе с политической оппозицией.

Параллельный митинг

Главная оппозиционная партия "Тиса" также продолжает активную подготовку к выборам и проводит аналогичные, если не сказать зеркальные, акции по всей стране. 23 октября, когда в столице проходил "Марш мира", она устроила там же свой "Национальный марш", а в субботу через два часа после митинга ФИДЕС намерена провести в Дьёре свое мероприятие на площади Венских ворот.

Там выступит лидер "Тисы" евродепутат Петер Мадьяр, строящий свою предвыборную программу на обещаниях борьбы с коррупцией и ориентирующийся на сотрудничество с нынешними лидерами ЕС. Как сообщили организаторы, "участников также будут ждать теплые напитки и выпечка". Оппозиция утверждает, что ее митинг будет выгодно отличаться от проправительственного, поскольку пройдет не в закрытом помещении, а на улице и к нему смогут присоединиться все желающие.

Мэр Дьёра Бенце Пинтер, избранный на эту должность от оппозиции, предложил Орбану и Мадьяру воспользоваться одновременным пребыванием в городе и провести там очные предвыборные дебаты. Лидер "Тисы" согласился, а премьер проигнорировал эту инициативу. По сообщениям венгерских СМИ, Орбан считает, что ему подобает вести словесные дуэли с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а не с отдельным депутатом Европарламента, пусть и претендующим на его место.