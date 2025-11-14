В Минобороны Сирии сообщили о ракетном обстреле Дамаска

Снаряды запустили с мобильной платформы в районе горы Касьюн, однако пока не удалось опознать нападавших сообщили в ведомстве

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Западные кварталы сирийской столицы подверглись обстрелу из мобильной пусковой установки, сообщил представитель Минобороны арабской республики в X.

"Ракеты были запущены с мобильной платформы в районе горы Касьюн, - указал военпред. - Пока не удалось установить, какие стороны совершили это нападение". По его словам, компетентные органы "прилагают усилия по расследованию всех обстоятельств инцидента и проинформируют общественность о всех подробностях по мере их поступления".

Ранее неизвестные боевики нанесли ракетные удары по населенному алавитами микрорайону Айн-эль-Курум в западной части города. В квартале рядом с мечетью Абдель Рахман управляемая ракета попала в трехэтажный дом, в результате погибла женщина, еще несколько человек получили ранения. Их численность уточняется.

Полиция оцепила районы, где зафиксированы взрывы, ведется расследование.