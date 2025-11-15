Трамп заявил, что США "довольно скоро" проведут ядерные испытания

Президент Соединенных Штатов не уточнил, предполагается ли взрыв боеголовки

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена довольно скоро провести ядерные испытания. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, не уточнив, будут ли они натурными.

"Мы проведем ядерные испытания, поскольку другие люди проводят", - сказал он в пятницу, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время его следования в штат Флорида. Трамп отметил, что это произойдет "довольно скоро". На вопрос о том, будет ли осуществлен во время этих испытаний взрыв ядерной боеголовки, Трамп ответил: "Я не хочу вам это говорить. Но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны, и мы должны его испытывать".

"Именно я обеспечил его [ядерного оружия] модернизацию и производство какой-то его части. И я совсем не хотел это делать, но у меня не было выбора, поскольку у них [у других стран] оно есть", - добавил Трамп.

Трамп сообщил 29 октября, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он мотивировал это тем, что некие другие страны уже якобы поступают таким образом. Глава администрации США не уточнил, идет ли речь о натурных ядерных испытаниях. Госсекретарь США Марко Рубио 12 ноября уточнил, что США в контексте решения Трампа возобновить ядерные испытания говорят о средствах доставки. Вместе с тем он тоже не стал со всей определенностью подтверждать, что США не имеют в виду возобновление натурных ядерных испытаний.

Целый ряд американских неправительственных экспертов ставит под сомнение намерение администрации Трампа возобновить ядерные взрывы. Они указывают, что, во-первых, у США нет в этом никакой научной и технической необходимости. Во-вторых, на подготовку к взрывам на ядерном полигоне в штате Невада потребовалось бы от нескольких месяцев до трех лет (в зависимости от типа испытаний). В-третьих, Трамп отдал распоряжение готовиться к испытаниям Пентагону, а не Министерству энергетики США, в ведении которого находится ядерный военный комплекс, в том числе полигон в Неваде. Не исключено, что, таким образом, речь идет о планах активизации испытаний средств доставки, а не самих ядерных боезарядов, свидетельствуют эксперты. Глава Минэнерго США Крис Райт заверил 2 ноября, что имеются в виду т. н. субкритические (без возникновения цепной ядерной реакции) эксперименты. Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Неваде 23 сентября 1992 года.

Президент России Владимир Путин 5 ноября на совещании с Советом безопасности поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия".