Колумбия и Швеция заключили контракт на поставку 17 истребителей Gripen

Сумма сделки составила более $4,4 млрд, заявил колумбийский президент Густаво Петро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 ноября. /ТАСС/. Колумбия и Швеция заключили соглашение, по которому южноамериканская республика приобретет 17 истребителей Gripen компании Saab за более чем $4,4 млрд. Об этом заявил президент страны Густаво Петро.

"Контракт на сумму 16,5 трлн [колумбийских] песо (более $4,4 млрд - прим. ТАСС) между Министерством обороны Колумбии и шведской компанией Saab находится на стадии заключения. [По его условиям] будет поставлено 17 новых самолетов Gripen", - отметил лидер.

Колумбия закупила Gripen для замены израильских истребителей Kfir, которые страна приобрела более 35 лет назад. Обслуживание 22 устаревших самолетов осложнялось также тем, что Богота разорвала дипломатические отношения с Израилем в мае 2024 года из-за военной операции в секторе Газа.