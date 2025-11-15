Трамп намерен позвонить Стармеру из-за скандала вокруг Би-би-си

По словам американского президента, "жители Соединенного Королевства очень-очень рассержены из-за произошедшего"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни позвонить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру из-за скандала, вызванного тем, что вещательная корпорация Би-би-си, смонтировав выступление американского лидера, исказила суть сказанного им.

Трамп сообщил, что пока не обсуждал этот вопрос со Стармером. "Нет, но я позвоню ему в выходные", - заявил президент США в пятницу, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время его следования в штат Флорида. "Ему очень стыдно", - добавил Трамп, говоря о британском премьере. По мнению Трампа, "жители Соединенного Королевства очень-очень рассержены из-за произошедшего, поскольку это показывает, что Би-би-си является лживым СМИ".

Американский лидер подтвердил намерение подать судебный иск к Би-би-си. Он отметил, что потребует от вещательной корпорации в рамках этого разбирательства компенсацию в размере "от $1 млрд до $5 млрд". Говоря о сроках подачи иска, он отметил: "Возможно, в какой-то момент на следующей неделе". "Думаю, что я должен это сделать", - добавил он.

Как сообщила ранее газета The Times, Би-би-си готовится принести личные извинения Трампу во избежание иска на $1 млрд. Ранее председатель совета управляющих корпорации Самир Шах принес публичные извинения за "ошибочное решение" отредактировать речь американского лидера.

Би-би-си оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре прошлого года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он в 2021 году призывал захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. В результате скандала в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Юристы американского лидера потребовали от Би-би-си удалить передачу до 14 ноября, пригрозив иском на $1 млрд.

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Трамп победил на президентских выборах 2024 года в США и вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января текущего года.