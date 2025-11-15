Вэнс заявил, что Трамп понимает важность переговоров с Путиным

Вице-президент США отметил, что многие критиковали американского лидера за переговоры с президентом России

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп осознает необходимость вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на разногласия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Очень много людей критиковали президента Соединенных Штатов за то, что он говорит с Владимиром Путиным. Вы не обязаны соглашаться с решением Владимира Путина <...>, но если вы хотите добиться мира, следует проявить силу, следует говорить с людьми", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс напомнил, что Трампа в его первый президентский срок критиковали за встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Президент Соединенных Штатов говорил на это: "Можно что угодно думать о человеке, но почему бы не сесть, не поговорить и не попытаться понять, какие есть способы для продвижения интересов Америки", - отметил вице-президент.

В середине августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошел саммит РФ и США. Общение лидеров двух стран продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три" - с участием помощников и глав дипломатических ведомств.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.