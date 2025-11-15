Варшава уведомила Минск об открытии с 17 ноября двух КПП на границе

В таможенном комитете Белоруссии отметили, что полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица"

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Польша уведомила белорусскую сторону о предстоящем с понедельника открытии двух пунктов пропуска на границе, Минск к этому готов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

"17 ноября с 02:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) будут открыты польские пункты пропуска "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники", о чем официально уведомлена белорусская сторона. Соответствующее постановление подписал вчера министр внутренних дел и администрации Польши", - говорится в тексте.

По данным комитета, через "Кузницу" будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через "Бобровники" - легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран - участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

В ведомстве также отметили, что таможенные органы Белоруссии полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица". "Таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, все имеющиеся здесь технические средства функционируют. Открытие еще двух польских пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье", - пояснили в пресс-службе.

28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны готовы в ноябре открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице. Он подчеркивал, что отложил открытие этих КПП еще в конце октября в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой. Вильнюс на фоне борьбы с контрабандой 29 октября постановил закрыть литовско-белорусскую границу до конца ноября.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска, по инициативе Варшавы четыре из них не функционируют. Так, через действующий КПП "Кукурыки - Козловичи" могут проезжать только грузовые машины, единственным для легкового транспорта и автобусов оставался пункт пропуска "Тересполь - Брест".