Армия Литвы опасается, что 5% ВВП ей хватит только на коктейли Молотова

Командующий армией балтийской республики генерал Раймундас Вайкшнорас отметил, что военные готовы к защите страны, несмотря на сумму, которую выделяют на оборону

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Недостаточное финансирование военной сферы вынудит Литву в случае военных действий держать оборону не с помощью современных технологий, а с использованием коктейля Молотова. Такое мнение выразил командующий армией балтийской республики генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Армия зависима от политиков. Мы готовы к защите страны, сколько бы денег политики ни выделили на оборону, но вопрос в том, чем защищаться - с помощью современных военных технологий или коктейля Молотова", - отметил в эфире национального радио LRT генерал.

По его словам, Литва в первую очередь должна думать о сдерживании. "Те предусмотренные средства, превышающие 5% валового внутреннего продукта, и были бы обеспечением сдерживания", - заявил командующий.

В Сейме (парламенте) находится проект госбюджета Литвы на 2026 год. Правительство предложило ассигнования на оборону в размере 5,38% валового внутреннего продукта (ВВП). Однако группа депутатов выступила с инициативой предусмотреть военные расходы в том размере, в каком их предлагает для членов НАТО руководство альянса, - 5% ВВП. Разницу парламентарии считают необходимым использовать на то, что они назвали внутренней безопасностью, - на повышение зарплаты сотрудникам правоохраны и улучшение транспортной инфраструктуры.