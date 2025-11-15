В Конгрессе США допустили конфискацию половины замороженных российских активов

Вероятность такого исхода оценивается в 50%

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут конфисковать $2,5 млрд из приблизительно $5 млрд замороженных российских активов до 2028 года в случае принятия законопроекта, направленного на их использование для оказания финансовой помощи Киеву. Такую оценку приводит Бюджетное управление Конгресса США.

"Существует вероятность в 50%, что федеральное правительство сделает это (конфискует российские активы - прим. ТАСС). Таким образом, на основании вероятностных оценок предполагается, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано $2,5 млрд из российских суверенных активов", - говорится в отчете управления.

В документе указывается, что на данный момент российские средства остаются нетронутыми. Если законопроект примут, около $300 млн конфискованных активов будут вложены в ценные бумаги американского Минфина. Полученные проценты потратят на помощь Украине.

Ранее страны Группы семи в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств сообщили, что продолжают обсуждать возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины. В документе также отмечается, что страны "семерки" намерены усиливать давление на Москву, а также "изучают меры" в отношении стран, якобы "помогающих России финансировать" проведение ее специальной военной операции на Украине.