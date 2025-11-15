Трамп пообещал помочь Таиланду в продвижении мирного процесса с Камбоджей

Глава правительства королевства Анутхин Чанвиракун подчеркнул, что Таиланд привержен миру

БАНГКОК, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном пообещал помочь королевству в продвижении мирного процесса с Камбоджей на фоне обострения обстановки на границе двух стран. Об этом сообщил таиландский МИД, который привел детали телефонного разговора.

Глава таиландского правительства подчеркнул, что "Таиланд привержен миру, однако Камбоджа должна взять на себя ответственность" за эскалацию ситуации в приграничной зоне двух стран. "Президент Трамп выразил свое понимание и пообещал помочь Таиланду в обсуждении этого вопроса с Камбоджей. Он подчеркнул, что США и Малайзия готовы поддержать обе стороны и помочь им продвинуться в мирном процессе. Он не намерен вмешиваться в урегулирование вопросов между двумя странами на основе существующих двусторонних механизмов", - говорится в сообщении, в котором указывается, что Чанвиракун в свою очередь отметил, что "в сложившейся ситуации Таиланд должен оставить за собой право предпринимать необходимые действия для защиты суверенитета".

После разговора с Трампом глава таиландского кабмина провел телефонный разговор с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, которого он ознакомил с деталями диалога с американским президентом.

МИД Таиланда ранее заявил, что Камбоджа нарушила положения совместной "мирной" декларации, установив противопехотные мины на территории Таиланда, на которых 9 ноября подорвались таиландские военные. Бангкок также возлагает вину на Пномпень за произошедшую 12 ноября перестрелку на границе двух стран. Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун 11 ноября указал, что "в связи с этим у Таиланда не осталось иного выбора, как приостановить выполнение ключевых элементов совместной декларации, включая освобождение 18 камбоджийских военнопленных, пока камбоджийская сторона не проявит ответственность и искреннюю приверженность реализации положений совместной декларации".

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".