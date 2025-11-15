ТАСС: связь с военными аэродромами ФРГ ограничат 20 ноября на два часа

Оперативно связаться с ними можно будет только по телефону и при помощи электронной почты

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Оперативная связь с военными аэродромами Германии в течение двух часов 20 ноября будет доступна только при помощи телефона или электронной почты из-за профилактики на оборудовании главного военного центра авиасвязи. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в авиадиспетчерской службе страны.

"В четверг, 20 ноября, ориентировочно на два часа, центр военной авиационной связи страны будет закрыт на профилактику, перестанет также работать служба выпуска информационных сообщений NOTAM во Франкфурте", - сказал собеседник агентства, отметив, что соответствующие данные распространил ряд полетных районов страны. Как ожидается, в период с 19:00 до 21:00 по всемирному времени (с 22:00 до 00:00 мск) всем диспетчерским службам для связи с военными аэродромами предлагается использовать телефонную связь или электронную почту.

В этой связи собеседник агентства напомнил, что ограничения в работе центра военной связи вводятся уже не первый раз. И если 20 ноября они будут связаны с плановой профилактикой, то неделей ранее на протяжении почти шести часов работа центра ограничивалась из-за нехватки персонала. О причинах необходимости проведения профилактики, равно как и о причинах отсутствия достаточного количества сотрудников собеседник агентства не уточнил.