Белоруссия призвала европейских соседей восстановить прежний режим работы границы

В Минске также приветствовали решение властей Польши возобновить работу закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона призывает соседние страны Европейского союза к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

По ее данным, ранее под руководством премьер-министра Александра Турчина и государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича состоялось совещание, посвященное ситуации на границе с государствами ЕС. В нем также приняли участие главы Министерства иностранных дел, Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета и Комитета государственной безопасности.

"Участники детально обсудили состояние и перспективы развития ситуации на границе, отметив, что существующее положение не отвечает интересам ни Беларуси, ни Европейского союза. Беларусь последовательно призывает европейских соседей к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества", - говорится в тексте.

На этом фоне в Минске приветствовали решение властей Польши возобновить работу закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу для перемещения людей, транспортных средств и грузов. Это решение окажет положительное влияние, прежде всего, на приграничную торговлю. "Данный шаг является проявлением конструктивного отношения Польши, направленным прежде всего на чаяния собственных граждан. Убеждены, что решение Польши - это только первый шаг к развитию нашего двустороннего взаимодействия. Опыт показывает: за развитием контактов между людьми, а иногда даже раньше, неизбежно следует углубление политического сотрудничества", - отметили в МИД.

Белорусская сторона также выразила сожаление, что не наблюдает аналогичного подхода со стороны литовских властей, которые продолжают игнорировать интересы собственных граждан. Вильнюс на фоне борьбы с контрабандой 29 октября постановил закрыть литовско-белорусскую границу до конца ноября.