Депутат АдГ допустил позитивные сдвиги в отношениях между Западом и БРИКС

Германия могла бы быть партнером для стран БРИКС и участвовать в этих процессах, отметил Штеффен Котре

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Позитивные сдвиги в отношениях Германии со странами БРИКС допустил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре.

"Германия могла бы быть партнером для стран БРИКС и участвовать в этих процессах [сотрудничества], - сказал Котре на II Международном симпозиуме "БРИКС - Европа". - Надеюсь, что в течение ближайших лет, через несколько лет мы сможем говорить о позитивных сдвигах, изменениях во всех ситуациях в наших отношениях".

Симпозиум "БРИКС - Европа" организован партией "Единая Россия", международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В симпозиуме принимают участие 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. Также на конференции представлены Алжир, Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Куба, Эфиопия и ЮАР.