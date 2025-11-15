Экс-помощник Трампа: США нужно дистанцироваться от Украины

Конфликт на Украине проигран, заявил Майкл Флинн

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что украинский конфликт проигран, поэтому Вашингтону необходимо в срочном порядке от нее дистанцироваться.

"Война на Украине проиграна, и США должны пересмотреть все прошлые решения, принятые при администрации [экс-президента США Джо] Байдена. Это катастрофа, и мы должны немедленно найти выход из нее для Соединенных Штатов", - написал Флинн в X.

Ранее Трамп в интервью британскому телеканалу GB News вновь заявил, что надеется на скорое урегулирование украинского конфликта. В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News указал, что американский лидер осознает необходимость вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на разногласия.